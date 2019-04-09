Сирийская армия в Хаме попала под удар террористов-смертников

Судя по информации, предоставленной сирийским государственным агентством SANA, террористы-смертники в Хаме совершили атаку на позиции армии Сирии. Отмечается, что все участники атаки надели на себя взрывающиеся пояса ("пояса смертников").
Пока есть информация о трех жертвах. Однако представители сирийского агентства не уточнили, идет ли речь о погибших военнослужащих, или все трое — это террористы-смертники.
По имеющимся данным, сирийская армия заняла северные пригороды Хамы. Именно там и произошла атака террористов. Но военнослужащим удалось вовремя увидеть боевиков, вооруженных взрывчаткой, поэтому атака пошла не по плану и, судя по всему, операцию сорвали.
Стоит отметить, что атаки с использованием смертников — довольно частое явление среди радикалов из террористической организации "Исламское государство"*. Так, девятого марта этого года бойцы ИГИЛ нанесли удар по американо-курдскому патрулю возле города Манбидже. Террорист на заминированной машине атаковал патруль, из-за чего пострадали семь гражданских лиц и один представитель СДС.
Фото: Pravda. Ru
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