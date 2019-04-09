В следующем году будет окончен ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов"

Сегодня, 9 апреля, в Министерстве обороны Российской Федерации состоялось селекторное совещание, на котором выступил и глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу. По его словам, окончить работы по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" собираются уже к концу следующего года.

Также Шоуйгу подчеркнул, что на данный момент авианесущий крейсер находится в состоянии 25-процентной готовности.

Ранее в СМИ распространялась обратная информация. Сообщалось, что российский корабль вовсе может больше не вернуться в строй. Главной причиной для списания называли невозможность заменить док, который был нужен для завершения работ по ремонту корпуса крейсера. Однако, судя по всему, Минобороны преодолело трудности и теперь ремонт продолжился, а в 2020 будет завершен.

Напомним, что "Адмирал Кузнецов" является самым большим кораблем ВМФ Российской Федерации. Длина авианесущего крейсера достигает отметки в 306,56 метра — это почти три футбольных поля.

Используют корабль "Адмирал Кузнецов" для ведения ударов по вражеским кораблям. Вооружен крейсер довольно серьезно — на борту имеются крылатые ракеты "Гранит", зенитно-артиллерийский комплекс "Кортик" и ЗРК "Кинжал".

Фото: Pravda. Ru

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