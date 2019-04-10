Эрдоган заявил, что поставки С-400 в Турцию начнутся раньше

Действующий глава Турции Тайип Эрдоган рассказал о том, что турецкие вооруженные силы могут получить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 раньше, чем планировалось. Ранее была получена информация о том, что Россия передаст ЗРК турецкой армии в июле этого года, но президент Турции заявил, что поставки могут начаться даже раньше.
В интервью для турецкого издания Sabah Эрдоган подчеркнул, что Турция, как и сообщалось до этого, не откажется от покупки ракетных комплексов российского производства из-за давления США. Анкара, по словам турецкого лидера, "не пойдет на поводу у Запада, а покупка ЗРК С-400 у России является суверенным правом Турции".
Президент также отметил, что хоть Соединенные Штаты Америки и продолжают резко реагировать на контракт с Россией, но испытания американских истребителей пятого поколения F-35 в Турции до сих пор не остановлены. Отмечается, что турецкие ВВС уже успели получить от США четыре боевых самолета, на которых пилоты отрабатывают навыки маневрирования и ведения боя.
Напомним, что дипломатический конфликт Турции и Соединенных Штатов начался сразу после того, как было объявлено о решении Анкары купить российские ЗРК С-400. Основной причиной волнений на Западе является то, что ракетные комплексы производства России будут использоваться вместе с американскими истребителями, что, по мнению США и всего НАТО, недопустимо.
Фото: Pravda. Ru
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