Найдены обломки пропавшего в Японии американского истребителя F-35А

Официальные представители Министерства обороны Японии рассказали о том, что сотрудникам оборонного ведомства удалось обнаружить обломки истребителя пятого поколения F-35А. Напомним, что данный боевой самолет исчез с радаров вчера — 9 апреля.
Судя по предоставленной информации, поисково-спасательные работы, которые велись на протяжении всей ночи, дали некоторые результаты.
Ранее сообщалось, что семь истребителей, оборудованных современной системой "Стелс", были подняты в небо в семь вечера по японскому времени. Один из боевых самолетов перестал выходить на связь через 37 минут после взлета. Помимо этого, воздушное судно пропало с радаров.
Отмечается, что в момент своего исчезновения истребитель F-35A пролетал в 135 километрах от японской префектуры Аомори.
Известно, что сразу после пропажи истребителя глава Минобороны Японии Такэси Ивая отдал приказ, согласно которому полеты F-35A должны прекратиться. На данный момент в распоряжении военно-воздушных сил Японии находятся тринадцать вышеуказанных боевых самолетов. Истребители дислоцированы на военной базе Мисава, расположенной на острове Хонсю. В общем Япония собирается купить у Соединенных Штатов Америки двадцать семь таких летательных аппаратов.
Фото: Pravda. Ru
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