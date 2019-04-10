Талибы заявили, что им удалось сбить американский бомбардировщик B-52

Представители действующего в Афганистане движения "Талибан"* заявили, что бойцам организации удалось сбить тяжелейший бомбардировщик военно-воздушных сил США B-52 "Stratofortress".

Информацию об успешной ликвидации американского военного самолета представители "Талибана"* опубликовали в Twitter.

Судя по предоставленной информации, обстрел бомбардировщика начали в округе Вашир (провинция Гильменд). В сообщении сказано, что операция прошла успешно — военный самолет Соединенных Штатов Америки рухнул на землю, а все члены экипажа погибли.

Однако стоит заметить, что на данный момент подтверждения данного заявления нет — ни американцы, ни власти Афганистана информацию не подтвердили.

Напомним, что организация "Талибан"* была основана в 1994 году — в то время, когда в Афганистане бушевала гражданская война. В течение пяти лет (с 1996 по 2001 годы) организация удерживала власть над государством, а после того, как талибов свергли, они начали вести партизанскую войну. Главными врагами члены "Талибана"* видят правительственные войска и бойцов НАТО.

Фото: Pravda. Ru

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