Талибы заявили, что им удалось сбить американский бомбардировщик B-52

Представители действующего в Афганистане движения "Талибан"* заявили, что бойцам организации удалось сбить тяжелейший бомбардировщик военно-воздушных сил США B-52 "Stratofortress".
Информацию об успешной ликвидации американского военного самолета представители "Талибана"* опубликовали в Twitter.
Судя по предоставленной информации, обстрел бомбардировщика начали в округе Вашир (провинция Гильменд). В сообщении сказано, что операция прошла успешно — военный самолет Соединенных Штатов Америки рухнул на землю, а все члены экипажа погибли.
Однако стоит заметить, что на данный момент подтверждения данного заявления нет — ни американцы, ни власти Афганистана информацию не подтвердили.
Напомним, что организация "Талибан"* была основана в 1994 году — в то время, когда в Афганистане бушевала гражданская война. В течение пяти лет (с 1996 по 2001 годы) организация удерживала власть над государством, а после того, как талибов свергли, они начали вести партизанскую войну. Главными врагами члены "Талибана"* видят правительственные войска и бойцов НАТО.
Фото: Pravda. Ru
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