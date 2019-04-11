Замена "Макарову": "Удав" допустили к серийному производству

Уже долгие годы все оборонные ведомства Российской Федерации используют один и тот же пистолет "Макарова". Он зарекомендовал себя как надежное и эффективное оружие, однако прогресс не стоит на месте, и поэтому скоро пистолет заменят на более современный.
А на смену легендарному "Макарову" придет отечественный пистолет, который полностью разработан в России, "Удав". Об этом сообщили официальные представители Межведомственной комиссии.
Индустриальный директор российской корпорации "Ростех" Сергей Абрамов рассказал, что документ, разрешающий допуск к массовому производству "Удава", уже подписан Министерством обороны России.
Напомним, что впервые показали новый пистолет в 2016 году. Его разработкой занимались инженеры и конструкторы "Ростеха", которые, надо отметить, действительно постарались. Легкий (без патронов вес пистолет составляет всего 0,78 килограмма), эргономичный "Удав" понравился многим после того, как стрельбу из него впервые продемонстрировали в 2018 году. Тогда же рассказали немного об основных характеристиках пистолета — магазин на 18 патронов, прицельная дальность стрельбы 100 метров, а вести огонь можно при температуре от -50 до +70 градусов по Цельсию. Помимо этого, специально для перспективного пистолета создали патроны калибра 9×21 мм. Также "Удав" можно снаряжать как бронебойными, так и экспансивными снарядами.
Фото: kalashnikov. ru
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