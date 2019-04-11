Россия и КНР могут попытаться завладеть упавшим в Японии истребителем F-35

Ранее мы сообщали о том, что через 37 минут после вылета с авиационной базы Мисава с радаров исчез американский истребитель пятого поколения F-35. Отмечается, что боевой самолет, в составе группы из семи истребителей, в момент исчезновения пролетал в 135 километрах от города Мисава. Известно, что экипаж F-35 состоял из одного пилота.

Сейчас известно, что на поиски американского самолета брошены все силы, что не может не беспокоить американское правительство. Дело в том, что даже фрагменты пропавшего истребителя, если они окажутся в руках у потенциального врага, могут серьезно навредить лидирующим позициями Соединенных Штатов Америки в области авиации.

Такое заявление сделали в Вашингтоне, однако многие военные эксперты ставят под сомнение возможности американской авиации.

Экс-генерал военно-воздушных сил Соединенных Штатов Дэвид Дептул заявил, что Россия и Китай многое отдадут за возможность получить в свои руки американские технологии. По словам бывшего военного, именно РФ и КНР прочесывают воды Тихого океана своими передовыми подводными лодками, надеясь найти обломки истребителя F-35.

Фото: Pravda. Ru

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