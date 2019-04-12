СК РФ требует заочного ареста экс-министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Экс-министра обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, Гриценко объявлен в международный розыск.



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Причиной для возбуждения уголовного дела стало выступление Анатолия Гриценко на украинском телеканале "1+1" в июле 2014 года, в котором он призывал к подрыву железнодорожных поездов в России. Еще одно уголовное производство в отношении экс-чиновника было заведено в связи с его призывами к терактам в Таганроге и Москве, прозвучавшими на телеканале "112 Украина" в июле 2017 года. В настоящее время эти дела объединены в одно производство.

Как сообщала "Правда.Ру", Анатолий Гриценко участвовал в качестве кандидата в первом туре выборов президента Украины. Несмотря на то, что в его пользу свои кандидатуры сняли мэр Львова Андрей Садовой и журналист Дмитрий Гнап, бывшему министру не удалось выбиться в лидеры предвыборной гонки.

Источник фото: wikimedia.org

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