Хакеров из Fancy Bear заподозрили в атаке на минобороны Испании

Испанские власти заподозрили хакерскую группировку Fancy Bear в кибератаке на министерство обороны. По версии спецслужб США, группировка связана с российской военной разведкой.



«Веселые мишки» из ГРУ: как западные спецслужбы рассекретили хакеров Fancy Bears / Новости от 05.10.2018 22:05

В результате атаки на внутреннюю компьютерную сеть минобороны, она находилась под контролем хакеров на протяжении трех месяцев. Выявили это лишь в начале марта текущего года. Согласно предположениям испанских силовиков, хакеров интересовали "технологические секреты военной промышленности".

"Анализы без сомнения указывают на группу русских хакеров Fancy Bear", — сообщает интернет-издание Español, ссылаясь на осведомленные о ходе расследования источники.

Группировку Fancy Bear называли виновной во взломе базы данных Всемирного антидопингового агентства и серверов Демократической партии США. Ранее "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который считает, что агентство могло придумать историю с атакой русских хакеров, чтобы отвлечь внимание от многочисленных нарушений в собственной работе.

Источник фото: Министерство обороны Испании

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