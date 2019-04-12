Хакеров из Fancy Bear заподозрили в атаке на минобороны Испании

Испанские власти заподозрили хакерскую группировку Fancy Bear в кибератаке на министерство обороны. По версии спецслужб США, группировка связана с российской военной разведкой.
В результате атаки на внутреннюю компьютерную сеть минобороны, она находилась под контролем хакеров на протяжении трех месяцев. Выявили это лишь в начале марта текущего года. Согласно предположениям испанских силовиков, хакеров интересовали "технологические секреты военной промышленности".
"Анализы без сомнения указывают на группу русских хакеров Fancy Bear", — сообщает интернет-издание Español, ссылаясь на осведомленные о ходе расследования источники.
Группировку Fancy Bear называли виновной во взломе базы данных Всемирного антидопингового агентства и серверов Демократической партии США. Ранее "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который считает, что агентство могло придумать историю с атакой русских хакеров, чтобы отвлечь внимание от многочисленных нарушений в собственной работе.
Источник фото: Министерство обороны Испании
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