Канадский депутат: подлодки НАТО могут неожиданно появиться в Черном море

Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан, приехавший в Киев для участия в международном форуме по безопасности, призвал страны НАТО увеличить поставки оружия и военных технологий властям Украины. Он подчеркнул, что это оружие необходимо направить в зону конфликта на востоке страны.
"Речь идет о противотанковых снарядах, стрелковом оружии", — уточнил канадский парламентарий.
Также Джеймс Безан заявил о возможности усиления присутствия НАТО в черноморской акватории.
"Мы говорим о подводных лодках, которые сейчас есть в Средиземном море, но могут неожиданно появиться и в Черном море", — уточнил политик.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что НАТО всерьез обсуждает перспективу увеличения числа своих кораблей в черноморском регионе. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг считает это необходимым для поддержки Украины. В марте страны НАТО провели там совместные военно-морские учения, а в апреле корабли США посетили порты Грузии и Украины.
Источник фото: U. S. Navy
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