Корабли ВМС Таиланда прибыли с деловым визитом во Владивосток

Корабли Военно-морских сил Таиланда прибыли с деловым визитом во Владивосток. Последние раз морские суда Таиланда заходили в порт этого города 15 лет назад.
Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа сил Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту.
Так, согласно предоставленной информации, во Владивосток с деловым заходом прибыли фрегаты "Бангпаконг" и "Наресуан". Российские специалисты уточняют, что этот деловой заход ВМС Таиланда в столицу Приморья стал первым за последние 15 лет.
Примечательно, что моряков из Таиланда во Владивостоке встретили хлебом и солью. На причале подняли государственные флаги России и Таиланда, а также исполнили официальные гимны обеих стран.
После пресс-конференции представителей средств массовой информации пригласили посетить один из тайских кораблей. Экскурсии, отметим, будут доступны и для жителей Владивостока вплоть до 17 апреля включительно.
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