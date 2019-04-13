Корабли ВМС Таиланда прибыли с деловым визитом во Владивосток

Корабли Военно-морских сил Таиланда прибыли с деловым визитом во Владивосток. Последние раз морские суда Таиланда заходили в порт этого города 15 лет назад.



Какая обстановка наблюдается в Таиланде в ожидании...

Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа сил Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту.

Так, согласно предоставленной информации, во Владивосток с деловым заходом прибыли фрегаты "Бангпаконг" и "Наресуан". Российские специалисты уточняют, что этот деловой заход ВМС Таиланда в столицу Приморья стал первым за последние 15 лет.

Примечательно, что моряков из Таиланда во Владивостоке встретили хлебом и солью. На причале подняли государственные флаги России и Таиланда, а также исполнили официальные гимны обеих стран.

После пресс-конференции представителей средств массовой информации пригласили посетить один из тайских кораблей. Экскурсии, отметим, будут доступны и для жителей Владивостока вплоть до 17 апреля включительно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Польша не пустила российский парусник в свои воды. Несколько дней назад, напомним, с ним точно также поступила и Эстония. Варшава и Таллин объяснили свое решение уважением к территориальной целостности современной Украины и недовольством "оккупацией" Крымского полуострова Россией.

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