В Белом море пройдут испытания российского беспилотника "Сарма"

Заместитель главы ФПИ (Фонд перспективных исследований) Игорь Денисов рассказал о том, что первые испытания российского сверхдальнего подледного беспилотника "Сарма" пройдут через два года — в 2021 году. В качестве основного плацдарма для проведения испытаний была выбрана акватория Белого моря.
По словам специалиста, в ходе тестов планируется продемонстрировать основные преимущества отечественного беспилотного аппарата. Отмечается, что беспилотник должен преодолевать расстояние до 10 000 километров, ни разу при этом не поднимаясь на поверхность. Соответственно, можно говорить об автономности сроком до трех месяцев.
Также Денисов пояснил, что сборку демонстратора "Сарма" планируют начать уже в этом году — скорее всего, в июле.
Напомним, что впервые о демонстраторе "Сарма" было рассказано в октябре прошлого года. Отмечалось, что беспилотник будет использоваться на Северном морском пути. Из особенностей аппарата можно выделить тот факт, что "Сарма" будет использовать не ядерную установку, а анаэробный двигатель.
Фото: Pravda.Ru
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