Замглавы МИД РФ: война с НАТО станет катастрофой для человечества

Военный конфликт Российской Федерации с Североатлантическим альянсом стал бы настоящей катастрофой для всего человечества.



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Об этом в интервью агентству РИА заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Замглавы МИД РФ также указал на то, что сегодня между Россией и НАТО существует риск непреднамеренных инцидентов и неверно растолкованных намерений. Так, например, с одной и другой стороны неоднократно звучали тезисы о необходимости наращивания оборонного бюджета. Но Российская Федерация, подчеркнул Александр Грушко, участвовать в гонке оборонных бюджетов с НАТО не намерена.

Также замглавы МИД РФ отметил, что Россия прекратила сотрудничество с НАТО как по военной, так и по гражданской линиям. По мнению Александра Грушко, вина за это лежит на руководстве Североатлантического альянса. Военно-политический блок, отметил Грушко, сам отказался "от позитивной повестки дня" в отношениях с Российской Федерацией.

НАТО, отметил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства, создавалось "под холодную войну". И сегодняшнее положение дел, убежден Александр Грушко, как нельзя лучше напоминает то положение дел, под который Североатлантический альянс и был создан.

Также замглавы МИД РФ подчеркнул, что за минувший год НАТО потратило на оборону в 22 раза больше, чем Россия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко поделился своими мыслями по поводу сегодняшней ситуации на юго-востоке Украины. По его словам, действующий президент Российской Федерации Владимир Путин не намерен "сдавать" Донбасс Украине, и в случае полноценного наступления со стороны ВСУ отдаст приказ российской армии создать Новороссию и захватить подавляющее большинство территорий современной Украины.

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