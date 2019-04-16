Президент США встретился с министром финансов Турции — обсуждался вопрос покупки С-400

Американский лидер Дональд Трамп провел встречу с главой Министерства финансов Турции Бератом Албайраком. Отмечается, что встреча прошла в столице Соединенных Штатов Америки — Вашингтоне, а главной темой диалога стала покупка турецкой армией российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Министр финансов Турции заявил, что диалог был позитивным и очень конструктивным. По словам политика, его основной задачей было передать сообщение от турецкого лидера Реджепа Эрдогана.
Также Албайрак подчеркнул, что президентов Соединенных Штатов на всем протяжении диалога был разумен и адекватно воспринимал необходимость покупки Турцией ЗРК С-400 производства России.
Напомним, что дипломатический конфликт между США и Турцией начал разгораться после того, как турецкое правительство решило купить у России ракетные системы С-400. США, в свою очередь, негативно отреагировали на подобное решение, поскольку собирались поставлять Анкаре истребители пятого поколения F-35. И, более того, четыре истребителя уже были переданы военно-воздушным силам Турции. Вашингтон начал грозиться санкциями и отменой поставок боевых самолетов, однако вопрос пока так и не решился.
Тогда турецкий президент заявил, что не пойдет на поводу у США и, помимо этого, сделку уже не отменить — несколько комплексов уже находятся на территории Турции. Но Анкара, при этом, пообещала не объединять С-400 и системы Североатлантического альянса.
Фото: Pravda. Ru
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