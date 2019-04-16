Собиравшего информацию о российских атомных подлодках норвежца осудили на 14 лет

Московский городской суд признал обвиняемого в шпионаже в Российской Федерации гражданина Норвегии Фруде Берга виновным.



Австрийскому офицеру грозит 10 лет тюрьмы за «шпионаж в пользу России» / Новости от 09.11.2018 16:49

Суд приговорил норвежца к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Максимальное же наказание по статье 276 УК РФ (шпионаж) составляет 20 лет лишения свободы.

Его дело подходит под грифом "совершенно секретно", так что слушания в Мосгорсуде проходили в закрытом режиме.

Примечательно, что сам мужчина свою вину не признал.

Адвокат Фруде Берга заявил, что сторона защиты не будет ходатайствовать о пересмотре решения суда.

Норвежец, указал адвокат, намерен просить помилования у действующего президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что 62-летний Берг проживал в норвежском городе Киркенес в нескольких километрах от государственной границы России с Норвегией. До выхода на пенсию в 2014-ом году Берг работал в пограничном комиссариате. Гражданин Норвегии неоднократно ездил в РФ и выкладывал на своих страницах в социальных сетях фотографии из своих многочисленных поездок.

В декабре 2017-го года мужчина был задержан и обвинен в сборе информации о российских атомных подводных лодках.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бельгийский город Брюссель якобы заполнен шпионами из Российской Федерации и Китайской народной республики.

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