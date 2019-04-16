CNN: США разрабатывают меры сдерживания РФ в Венесуэле

Соединенные Штаты Америки разрабатывают комплекс мер сдерживания деятельности Российской Федерации, Китайской народной республики и Кубы в Венесуэле.
Об этом, ссылаясь на анонимный источник в Министерстве обороны США, сообщает телеканал CNN.
Согласно предоставленной информации, приказ о разработке средств сдерживания последовал сразу же после недавнего обсуждения правительством Соединенных Штатов Америки возможностей разрешить кризис в Венесуэле.
Анонимный источник в Минобороны США, сообщают авторы материала, сообщил, что средства сдерживания, возможно, будут включать в себя военно-морские учения американской армии в регионе. Таким образом, сообщает телеканал CNN, Вашингтон намерен показать Москве, Пекину и Гаване, что они не могут иметь беспрепятственный доступ к региону.
Современные Соединенные Штаты Америки, отмечают средства массовой информации, традиционно рассматривают Южную Америку как территорию своих исключительных интересов.
Напомним, что в январе текущего года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. США, ряд государств Европы и подавляющее большинство стран Южной Америки назвали главу государства диктатором и объявили его власть незаконной.
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Вашингтон поддержал кандидатуру самозванца.
Россия, Китай, Турция и Куба, напомним, выразили поддержку нынешнему президенту страны Николасу Мадуро, назвав его единственным легитимным главой государства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки намерены привлечь Кубу к "ответственности за подрыв демократии в Венесуэле".
Также "Правда.Ру" писала о том, что США обвинили РФ в "неправомерном вмешательстве" во внутренние дела Венесуэлы.
Фото: флот США.
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