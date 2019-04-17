Четыре человека погибли при обстреле Триполи

В ливийских СМИ появилась информация о том, что из-за ракетного удара по ливийской столице погибли четыре человека. Отмечается, что еще двадцать три гражданских получили ранения различной степени тяжести.
Представители ливийского правительства рассказали о том, что южная часть города Триполи оказалась под ударом ракет «Град». Также вели огонь из артиллерийских орудий. Власти заявили, что ответственными за этот обстрел являются военнослужащие армии, находящейся под руководством Халифы Хафтара.
Однако в пресс-службе Ливийской национальной армии отвергают все обвинения в свой адрес, заявляя, что ЛНА не имеет отношения к обстрелам Триполи.
Судя по предоставленной информации, в Триполи пришлось эвакуировать порядка 300 семей - всех их отправили в город Злитен. Об этом на официальной пресс-конференции рассказал глава города Муфта Хаммади.
Напомним, что армия Халифы Хафтара начала наступать на ливийскую столицу 4 апреля. В ЛНА заявляют, что таким образом пытаются очистить территории от террористов.
Фото: Pravda.Ru
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