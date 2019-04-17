Ким Чен Ын без предупреждения приехал на военную базу с проверкой

Не предупреждая командование, северокорейский лидер решил посетить войсковую часть №1017 военно-воздушных сил Северной Кореи.

Отмечается, что Ким Чен Ын, вместе с верховным главнокомандующим Вооруженных сил КНДР, проверили войска противовоздушной обороны государства. По информации из северокорейских СМИ, глава страны оценивал летную подготовку. По словам самого Ким Чен Ына — война в воздушном пространстве всегда начинается внезапно, поэтому нужно быть в состоянии полной боевой готовности и мгновенно реагировать на возможные угрозы.

Лидер КНДР отдал приказ дежурным военным самолетам подняться в воздух и продемонстрировать сложные боевые маневры. По приказу в небо поднялись истребители МиГ-29 производства СССР — на опубликованных фотографиях видно, как самолеты выполняют фигуры пилотажа.

Пилоты истребителей показали главе Северной Кореи взлет, различные боевые маневры и приземление. Ким Чен Ын, как сообщается в ЦТАК, остался доволен продемонстрированными навыками и оценил высокий уровень подготовки пилотов.

Фото: Pravda.Ru

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