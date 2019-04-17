Россия передала Китаю все Су-35, предусмотренные контрактом

Российская Федерация закончила поставлять в КНР истребители Су-35. Отмечается, что поставки российских боевых самолетов в Китай были выполнены в соответствии со всеми пунктами договора, который страны подписали ранее.
Представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству подтвердили эту информацию, подчеркнув, что заказчик получил все единицы техники, предусмотренные контрактом.
Ранее между Россией и Китаем был подписан договор, согласно которому военно-воздушным силам Китая РФ должна была передать 24 истребителя Су-35. Подписали контракт 4 года назад — в 2015 году.
А в прошлом году на покупку Китаем российских боевых самолетов отреагировали Соединенные Штаты Америки — США ввели санкции против Центрального военного совета Китайской народной республики.
Су-35 — это многоцелевой боевой самолет четвертого поколения. Его используют как для атаки целей, находящихся в воздухе, так и для уничтожения наземных объектов противника. Помимо этого, истребитель часто используют и в целях разведки.
Фото: Pravda. Ru
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