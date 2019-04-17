Россия передала Китаю все Су-35, предусмотренные контрактом

Российская Федерация закончила поставлять в КНР истребители Су-35. Отмечается, что поставки российских боевых самолетов в Китай были выполнены в соответствии со всеми пунктами договора, который страны подписали ранее.

Представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству подтвердили эту информацию, подчеркнув, что заказчик получил все единицы техники, предусмотренные контрактом.

Ранее между Россией и Китаем был подписан договор, согласно которому военно-воздушным силам Китая РФ должна была передать 24 истребителя Су-35. Подписали контракт 4 года назад — в 2015 году.

А в прошлом году на покупку Китаем российских боевых самолетов отреагировали Соединенные Штаты Америки — США ввели санкции против Центрального военного совета Китайской народной республики.

Су-35 — это многоцелевой боевой самолет четвертого поколения. Его используют как для атаки целей, находящихся в воздухе, так и для уничтожения наземных объектов противника. Помимо этого, истребитель часто используют и в целях разведки.

Фото: Pravda. Ru

Читайте также:

Китай: Международное право — это право сильного

Китай угрожает США