Украинский военный открыл огонь по сослуживцам - один человек погиб

Боец украинской армии из 35-й бригады морской пехоты, как сообщил официальный представитель командования непризнанной Донецкой народной республики, расстрелял из автоматического оружия нескольких военнослужащих, с которыми нес службу.



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Отмечается, что в результате обстрела погиб один боец Вооруженных сил Украины. Еще три военнослужащих были тяжело ранены и на данный момент отправлены в специализированные медицинские учреждения. Об их состоянии на данный момент точной информации нет.

Известно, что все произошло еще 16 апреля, однако сообщить об этом решили только сейчас, поскольку командование ДНР опасается, что в гибели бойцов ВСУ могут обвинить их.

Сообщается, что виновный в происшествии военнослужащий устал от издевательств со стороны своих сослуживцев — это и могло стать причиной срыва. Помимо этого, подчеркивается, что солдат пребывал в состоянии сильного наркотического опьянения. На данный момент он задержан.

В ДНР не сомневаются, что украинское командование до последнего будет скрывать все, что произошло, обвиняя при этом войска Донецкой народной республики.

Фото: Pravda.Ru

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