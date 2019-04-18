Военнослужащие Балтийского флота приняли участие в учениях по высадке десанта

Масштабные военные учения прошли на территории полигона "Хмелевка", расположенного в Калининградской области. Отмечается, что участие в учениях принимали военнослужащие из различных родов войск Балтийского флота. В ходе учений бойцам российской армии предстояло осуществить высадку морских пехотинцев на не оборудованный берег.
Сообщается, что на данных военных учениях задействовали около двадцати различных кораблей и катеров, свыше десятка боевых самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении Военно-морского флота России, а также более сорока различных единиц бронетехники. Общее количество солдат, принимающих участие в учениях, достигло отметки почти в пятьсот человек.
Отмечается, что поддержку при высадке военнослужащим оказывали боевые вертолеты Ка-27 и Ка-29, с помощью которых на побережье высадили инженерные войска. Перед ними была поставлена задача очистить берег от мин противника, чтобы обеспечить безопасный проход для морского десанта.
Помимо этого, во время схода на берег боевых машин БТР-82, в которых находились военнослужащие, с воздуха их прикрывали истребители, а также вертолеты Ми-8. Бойцы, как сообщается в пресс-службе ВМФ России, успешно высадились на побережье, прорвали оборону импровизированного противника, развернули вооружение и закрепились на нужных позициях.
Фото: Pravda.Ru
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