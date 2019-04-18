США намерены передать японцам секретную информацию по F-35

В японских СМИ появилась информация о том, что американское военное командование собирается передать Японии некоторую засекреченную информацию по истребителям F-35 производства США.
Сообщается, что японцам предоставят данные о том, как деактивировать защитные системы, установленные на программном обеспечении. Помимо этого, Японии будет передана информация о всех сервисных кодах боевых самолетов. Отмечается, что такая тенденция в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Японией может говорить о том, что страны готовы начать совместно разрабатывать истребитель нового поколения.
Разговоры о совместной работе по разработке нового боевого самолета, призванного в будущем заменить американские F-35, ведутся уже довольно продолжительное время. Сначала предполагали, что основой для новой модели станет истребитель F-22, однако, судя по последним данным, это не совсем так.
Японии, скорее всего, действительно срочно нужны новые истребители, поскольку 130 стоящих на вооружении самолетов стремительно устаревают, уступая в боевой мощи иностранным истребителям. По имеющейся информации, всего на переоборудование авиации Токио потратит порядка 53 миллиардов долларов.
Фото: Pravda.Ru
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