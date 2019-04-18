На Параде Победы в руках у военнослужащих будут новые АК-15

На Параде Победы 2019 года зрители, которые собираются следить за этим грандиозным мероприятием, смогут впервые увидеть в руках военнослужащих новейшие автоматы российского производства АК-15, разработкой и выпуском которых занимался всемирно известный концерн "Калашников".
Стоит отметить, что каждый год на Параде в честь Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы России демонстрируют новые виды оружия и боевой техники. Однако основная задача данного мероприятия состоит не в демонстрации огневой мощи, а в необходимости отдать дань памяти великой Победе Советского Союза над немецкими захватчиками.
Впервые АК-15 были замечены во время репетиции Парада Победы, которая прошла на российском военном полигоне Алабино. На одной из фотографий с места событий видно, как в руках бойцы российской армии держат современные автоматы АК-15.
Напомним, что АК-15 — это модернизированная версия АК-74М. Пока на вооружение данные автоматы еще не начали массово поступать, однако в некоторых подразделениях уже используются, показывая высокие результаты, надежность и эффективность.
Фото: "Калашников Медиа"
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