В США заявили о недостаточном "устрашении" России

Экс-заместитель помощника главы Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Элбридж Колби выступил с заявлением о том, что немецкое правительство занимает крайне неправильную позицию в отношениях с Североатлантическим альянсом. По словам чиновника, Германия должна сделать упор на "устрашение" Российской Федерации.

Колби подчеркнул, что Германия на данный момент самое богатое государство Европы, а это значит, что его власти могут позволить себе более серьезные траты на оборонный комплекс и помощь другим странам военно-политического блока НАТО.

Пока что, как считает Колби, вооруженные силы Германии являются лишь "бледной тенью" той армии, которая была у страны в годы холодной войны.

Также политик считает, что Германия вносит недостаточный вклад в решение проблем Североатлантического альянса. Здесь речь идет о действиях НАТО в восточном направлении, а немецкое правительство может "сыграть главную роль в противостоянии Москве".

Фото: Pravda. Ru

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