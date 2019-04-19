Террористы ищут новые каналы переброски своих бойцов в РФ

Террористы со всего мира ищут новые каналы переброски своих сторонников на территорию Российской Федерации.



Видео из Тюмени, где в ходе спецоперации уничтожены террористы / Новости от 13.04.2019 01:19

Об этом на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Так, указал Патрушев, террористы планируют забросить на территорию РФ тех своих бойцов, что уже получили боевой опыт в Ираке и Сирии.

Необходимо, заявил Николай Патрушев, тщательно следить за ситуацией на Северном Кавказе и надежно блокировать все попытки мирового терроризма утвердить там свою власть.