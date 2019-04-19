Корабли НАТО вошли в порт польского города Гдыня

Сразу шесть кораблей 1-ой постоянной военно-морской группы НАТО вошли в порт польского города Гдыня.



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Об этом сообщает Польское телевидение.

В данную военно-морскую группу Североатлантического альянса, отмечают авторы материала, входят эсминцы и фрегаты Соединенных Штатов Америки, Германии, Испании, Турции и Польши.

Главная задача этих кораблей, напоминают польские средства массовой информации, сохранять готовность к реакции на любую кризисную ситуацию в мире.

Фото: flickr.com.