Корабли НАТО вошли в порт польского города Гдыня

Сразу шесть кораблей 1-ой постоянной военно-морской группы НАТО вошли в порт польского города Гдыня.
Об этом сообщает Польское телевидение.
В данную военно-морскую группу Североатлантического альянса, отмечают авторы материала, входят эсминцы и фрегаты Соединенных Штатов Америки, Германии, Испании, Турции и Польши.
Главная задача этих кораблей, напоминают польские средства массовой информации, сохранять готовность к реакции на любую кризисную ситуацию в мире.
Фото: flickr.com.
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