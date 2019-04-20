В ФРГ обозначили необходимость создания договора-аналога РСМД

Генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ генерал Эберхард Цорн высказался о заключении новой договоренности взамен ДРСМД. По его мнению, мир нуждается в договоренности, которая будет контролировать вооружение. Причем генерал предлагает подключить к соглашению намного больше участников, чем было в ДРСМД.



Репортаж: кто главный инициатор выхода США из договора РСМД / Новости от 22.10.2018 14:17

"Если договор о ракетах средней и малой дальности будет полностью утрачен, трудно представить к чему это может привести. Поэтому я заявляю о необходимости нового соглашения, к которому нужно привлечь Россию, Китай и США", — заявил Цорн.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, кому выгоден выход США из ДРСМД, и чем это может закончиться. Новый виток напряженности между Россией США на этот раз коснулся договора о ракетах средней и малой дальности. В частности, президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп заявил о возможности выхода из договора, поскольку "Россия его не соблюдает".

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