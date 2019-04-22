В ТОФ прошли учения с участием поисково-спасательного отряда

В акватории залива Петра Великого прошли плановые учения с участием поисково-спасательного отряда. Глава пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский рассказал о том, что экипаж спасательного судна ТОФ "Игорь Белоусов" получил задачу оказать экстренную помощь "затонувшей" на глубине в семьдесят метров подводной лодке.
В ходе учений военнослужащие, прибыв на указанное место, оттачивали навыки использования различных технических средств, помогающих обнаружить объекты на разных глубинах. Известно, что на учениях был использован рабочий необитаемый глубоководный аппарат "Пантера плюс".
Сразу после обнаружения "аварийной" подлодки на воду спустили спасательный глубоководный аппарат АС-40. Для спасения субмарины экипажу АС-40 пришлось погружаться на глубину и проводить состыковку с комингс-площадкой "затонувшей" подводной лодки. После этого подводники смогли перебраться на спасательный аппарат.
Далее АС-40 поднялся с глубины, а спасенным членам экипажа подводной лодки оказали всю необходимую медицинскую помощью.
Фото: Pravda.Ru
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