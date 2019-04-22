В России разработали ракету для борьбы с беспилотниками

Инженерам из Санкт-Петербурга удалось разработать новую ракету-дрон, способную уничтожать беспилотники противника прямо в воздухе. Первый раз разработку продемонстрировали в эфире передачи "Военная приемка".
Разработчики пояснили, что пока не будут раскрывать системы, которые позволяют ракете сбивать беспилотные летательные аппараты. Однако снаряд, который будет запускаться при обнаружении вражеского БПЛА, показали.
Ведущий телепередачи "Военная приемка" Алексей Егоров лишь подчеркнул, что новая разработка является очень эффективной и простой в использовании.
В конструкторском отделе "Специального технологического центра" рассказали о том, что макет, который продемонстрировали в эфире, уже прошел все этапы тестирования и показал отличные результаты. Это значит, что с выполнением своих задач ракета-дрон будет справляться эффективно.
Известно, что новая ракета будет сбивать БПЛА как таран, безошибочно достигая выбранной цели. Также сообщается, что при создании новой ракеты не использовали взрывчатку. Пока более подробной информации не сообщается.
Фото: Википедия
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