Министерство обороны РФ с уважением отнеслось к позиции Турции по ЗРК С-400

Заместитель главы Министерства обороны Российской Федерации Александр Фомин дал своей комментарий по факту покупки турецкой стороной российских зенитных ракетных комплексов С-400. Напомним, что на данный момент Соединенные Штаты Америки оказывают серьезное давление на правительство Турции из-за данного решения.



В Турции назвали сроки установки российских ЗРК С-400 / Новости от 25.10.2018 10:45

По словам российского чиновника, действия Турции в этом вопросе "достойны восхищения". Фомин отметил, что Анкара проявляет "твердость духа и несгибаемость".

Россия, подчеркивает замглавы Минобороны РФ, ценит и уважает данную позицию турецких властей — это говорит о многом в отношениях между Россией и Турцией. Также Фомин заявил, что Турция правильно сделала, что не отказалась от покупки ракетных комплексов С-400.

Ранее сообщалось о том, что США и почти все страны военно-политического блока НАТО негативно относятся к данному решению Анкары. Представители США заявили, что против Турции будут введены санкции. Отдельно стоит отметить позицию турецкого лидера Тайипа Эрдогана по этому вопросу. Он выступил с заявлением о том, что Турция не пойдет на поводу у Соединенных Штатов, а вопрос с покупкой ЗРК С-400 уже решен и решение отмене не подлежит.

Фото: Pravda.Ru

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