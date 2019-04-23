На черном рынке оружия лидирующую позицию занимают пистолеты

Специалисты из Мичиганского Государственного института решили провести довольно интересное исследование. Своей целью они поставили изучение черного рынка оружия в сети DarkNet.

Сообщается, что сами исследователи, само собой, оружие не покупали и незаконно ввезти его на территорию Соединенных Штатов Америки не пытались. Ученые просто запустили популярный во всем мире анонимайзер TOR и с его помощью изучили ассортимент оружия, которое нелегально продается в интернете.

Исследователи отметили, что черный рынок в сети DarkNet крайне плохо изучен, он больше похож на "черную дыру", в которую незаконно утекает огромное количество фармацевтических препаратов и наркотических средств.

Один из ученых, профессор уголовного права Томас Холт, рассказал о том, что довольно сильно удивился полученным результатам. По его словам, в "темной сети" практически отсутствовало военное оружие, а лидирующие позиции заняли пистолеты, которые американцы вполне легально могут сами купить в специализированных оружейных магазинах.

Результаты показали, что 64% продукции, которую удалось найти, заняли обычные пистолеты. Еще 17% рынка отошло полуавтоматическим винтовкам, и всего 4% — автоматам.

По мнению исследователей, причин этому может быть две. Или желающий купить пистолет живет в стране, в которой это сделать очень сложно или невозможно в принципе, или же есть другие причины, запрещающие данному человеку покупать огнестрельное оружие.

Фото: Pravda.Ru

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