Базу ВВС России в Армении перевооружат на Су-30СМ

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали о том, что в планы ведомства входит поставка многоцелевых истребителей четвертого поколения Су-30СМ на авиабазу 3624, расположенную на территории Армении.
Отмечается, что на данный момент на вооружении авиационной базы находятся истребители МиГ-29, которые начали эксплуатировать еще в 1983 году. Они заметно устарели, поэтому Минобороны РФ приняло решение заменить их более современными боевыми самолетами Су-30СМ.
По словам официальных представителей российского оборонного ведомства, за перевооружение авиабазы 3624 возьмутся уже в следующем, 2020 году. Всего Министерство обороны планирует потратить на замену истребителей порядка двух лет.
Напомним, что Су-30СМ — это современная модификация многоцелевого двухместного истребителя Су-30. Российские военно-воздушные силы используют данный боевой самолет для ликвидации воздушных целей в любое время суток и практически при любых погодных условиях. Помимо этого, истребитель может уничтожать наземные объекты противника и различную вражескую бронетехнику. Производится и используется в армии России с 1992 года.
Фото: Pravda.Ru
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