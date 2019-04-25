В Генштабе ВС России заявили, что США готовят обезоруживающий удар по РФ

В Москве прошла Международная конференция по безопасности, на которой выступил замглавы Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Познихир. По его словам, США собираются заняться размещением элементов ПРО в космическом пространстве.

Отмечается, что данные противоракетные системы смогут ликвидировать баллистические ракеты Российской Федерации и КНР еще в момент взлета.

Также Познихир подчеркнул, что это может нести непосредственную угрозу для России, поскольку Соединенные Штаты Америки могут использовать размещенные в космосе системы для нанесения упреждающего, обезоруживающего удара. Соответственно, российским снарядам попросту не дадут возможности даже покинуть ракетные шахты.

Познихир считает, что такими действиями Соединенные Штаты только усугубляют положение дел в нынешней гонке вооружений. На данный момент в США заняты разработкой ядерных боевых зарядов небольшой мощности, которые планируется разместить на крылатых ракета "Томагавк". Подобные разработки заставляют инженеров других государств в спешке создавать такое же вооружение.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

США будут копировать российское оружие

Американское секретное оружие