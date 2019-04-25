КНДР назвала военные учения Южной Кореи и США вероломными

В Центральном телеграфном агентстве (ЦТАК) Северной Кореи заявили, что военные учения, которые совместно проводятся Соединенными Штатами Америки и Южной Кореей, являются ни чем иным, как актом вероломности.
По словам представителей ЦТАК, совместно проводимые маневры ВВС США и Южной Кореи "сводят на нет" все усилия, которые прикладываются для нормализации взаимоотношений государств на территории Корейского полуострова.
В правительстве Северной Кореи заявили, что это еще и мешает прогрессу, которого с трудом удалось достичь в вопросе достижения мира в регионе. Власти КНДР подчеркнули, что с сожалением относятся к сложившейся ситуации.
В Пхеньяне выступили с обращением к правительству Южной Кореи, в котором заявили, что подобные военные учения негативно отразятся на отношениях между странами.
На данный момент известно, что в учениях военно-воздушных сил США и Южной Кореи, которые начались 22 апреля, участвовать будет еще и Австралия. Сейчас на учениях используются боевые самолеты F-15K и F-16.
Фото: Pravda.Ru
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