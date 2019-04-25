В Японии рассказали о возможном взломе ПО боевых самолетов F-35A и F-22

В японском новостном агентстве Nikkei рассказали о том, что программное обеспечение, которое установлено на истребителях F-35A и F-22 американского производства, возможно, было кем-то взломано. В сообщении отмечается, что взлом мог произойти в момент плановой установки обновлений.

Сообщается, что вышеуказанную версию выдвинули специалисты Соединенных Штатов Америки. По их словам, в программном обеспечении могла быть уязвимость, которой и воспользовались взломщики.

На данный момент американские эксперты устанавливают причины крушения истребителя пятого поколения F-35A, который, напомним, 9 апреля рухнул в воды Тихого океана через 37 минут после вылета с авиационной базы в Японии.

Основной причиной аварии называются возможные неисправности в работе кислородной станции OBOGS. Отмечается, что данные неполадки вполне могли стать причиной гипоксии у пилота во время резкого набора высоты.

Фото: Pravda.Ru

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