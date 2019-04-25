Западные эксперты обеспокоились гребными винтами АПЛ «Белгород»

Ранее мы сообщали о том, что в России на воду спустили новейшую атомную субмарину "Белгород". За спуском атомной подлодки в режиме телемоста наблюдал действующий президент Российской Федерации Владимир Путин.

Теперь и известное американское издание The National Interest заинтересовалось новой российской субмариной. Военные эксперты опубликовали в журнале статью, в которой сообщили, что на подводной лодке установлено "экзотическое вооружение". А главной особенностью, которая позволяет новой субмарине быть максимально скрытной, специалисты назвали устройство гребных винтов.

Один из авторов публикации, Майкл Пек, заявил, что до следующего года атомная подводная лодка "Белгород" должна будет проходить все нужные испытания и тесты, после которых встанет на вооружение военно-морского флота России.

По словам Пека, гребные винты и движители являются основными факторами скрытности всех подводных лодок, и именно они демаскируют субмарины. А вот у АПЛ "Белгород" есть специальные выпуклости, которые расположены в нижней части корпуса субмарины. Именно туда и "прячутся" движители, отмечающие за положение подводной лодки. И именно из-за этого в России не рассказывают никаких подробностей об устройстве гребных винтов АПЛ "Белгород".

Фото: Pravda.Ru

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