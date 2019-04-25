ВСУ совершили минометный обстрел Донецка и Горловки

Официальные представители Донецкой народной республики заявили о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины вновь совершили обстрел территорий, расположенных в непосредственной близости от Донецка и Горловки. Такую же информацию распространили и в СЦКК (Совместный центр по контролю режима прекращения огня).

В СЦКК пояснили, что выстрелы производились, предположительно, из населенного пункта Опытное (на данный момент находится под контролем украинского правительства). Сообщается, что бойцы Вооруженных сил Украины использовали мины калибра 120 миллиметров. Всего было выпущено пять таких снарядов.

Три минометных снаряда разорвались на северной окраине Горловки, еще два попали по пригороду Донецка. Однако этим, как сообщают в СЦКК, ВСУ не ограничились. Помимо минометных обстрелов, украинские военные обстреляли территории ДНР из БМП (было произведено около двадцати выстрелов) и из гранатометов. Пока никакой точной информации о разрушениях и жертвах обстрела не сообщается.

Напомним, что с 2014 года украинское правительство ведет антитеррористическую операцию против непризнанных ДНР и ЛНР. Однако на сегодняшний день никаких серьезных сдвигов, которые могли бы привести к деэскалации конфликта, не отмечается.

Фото: Pravda.Ru

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