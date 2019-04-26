СВР: Аккаунт в Instagram? Не наш метод

В Instagram зарегистрирован официальный аккаунт Центрального разведывательного управления США. Пока в нем размещена только одна запись с фотографией рабочего места сотрудника ведомства, где представлены такие атрибуты шпиона, как парик и географическая карта, на которой — Россия и Иран.



15 фото лайфхаков для Инстаграм

На страницу уже подписались несколько тысяч пользователей социальной сети.

В российской Службе внешней разведки (СВР) следовать примеру американских коллег не планируют. Об информационной политике ведомства "Правде.Ру" рассказал руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

— У нас есть официальный сайт. На этот сайт заходят люди и получают информацию, которая их интересует. Как стать разведчиком, какие законы регулируют деятельности службы внешней разведки, исторические факты, персоналии — все это есть на нашем сайте. Нужно ли в соцсетях нам с кем-то общаться, не знаю. ЦРУ пусть творят, что хотят. Это их погремушки…

На нашем сайте хороший, доброжелательный интерфейс, очень приятная подача, очень интересные статьи там размещаются, очень интересные фильмы, рассказывающие о деятельности разведки. Эти фильмы можно детям показывать. Там нет ни жестокости, ничего, что присуще сегодняшнему кинематографу.

— ЦРУ позиционируют свою новацию как нечто привлекающее молодежь…

— Нам не надо нашу молодежь агитировать. Если человек патриотически настроен, он сам придет.

Вы и сами это понимаете же… Вы же "Правда.Ру"! Тем более, такие авторы у вас, как Владимир Степанович Губарев. Это же гуру советской и российской журналистики. Это потрясающий человек, это блестящий журналист. Я уже встал и снял шляпу, произнеся это слово.

Мне очень приятно, что вы позвонили и рассказали об этом. Очень интересная информация, но мы свою работу ведем иначе, ориентируясь именно на наших читателей, менталитет российских граждан, которые нас прекрасно понимают.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, почему ЦРУ так интересуют парады на Красной площади.

Читайте также:

Глава СВР рассказал о российских разведчиках повсюду

Разведчица СВР рассказала, как покарала бы перебежчика

Рассекречены уникальные документы о разведчике Киме Филби