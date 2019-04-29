Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало доклад, в котором сказано, что российским военно-воздушным силам за одну неделю приходилось дважды поднимать в воздух истребители рядом с границами государства.
Сообщается, что это делалось с целью недопущения нарушения государственных границ России. Согласно опубликованным данным, разведкой у российских границ занимались двадцать восемь различных летательных аппаратов разных стран. Отмечается, что истребителям удалось предотвратить возможные нарушения границы.
Также в Министерстве обороны РФ показали инфографику, в которой указано, что летчики военно-воздушных сил России в рамках боевой подготовки поднимались в воздух 308 раз с 86 разных аэродромов.
Ранее сообщалось, что российское Минобороны собирается заняться модернизацией штурмовых самолетов Су-25. На данный момент уже объявили тендер на общую сумму в 2,7 млрд рублей. Работы по модернизации должны будут завершиться к ноябрю 2021 года, а исполнителя выберут на закрытом аукционе.
Фото: Pravda.Ru
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