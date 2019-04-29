Турция заинтересовалась новым российским вооружением

Руководитель российской корпорации "Рособоронэкспорт" Александр Михеев рассказал о том, что Анкара интересуется не только зенитными ракетными комплексами С-400 производства России, но и другими видами современного оружия.

Михеев отметил, что турецкое правительство с интересом отнеслось к различным противотанковым комплексам и системам ПВО. Помимо этого, Анкара интересуется новейшими российскими боевыми модулями.

По словам главы "Рособоронэкспорта", у Российской Федерации и Турции уже есть в работе несколько совместных проектов. К примеру, ведется работа по обслуживанию уже экспортированного в Турцию вооружения. Кроме того, РФ и Турция вместе разрабатывают несколько авиационных и вертолетных комплексов.

Тесное и плодотворное сотрудничество, по словам Михеева, не дает другим странам вмешаться в отношения Москвы с Анкарой.

Напомним, что Россия должна будет передать турецкой армии ЗРК С-400 уже в июле этого года. Помимо этого, в Минобороны РФ рассматривают возможность поставок военно-воздушным силам Турции российских истребителей Су-57.

Фото: Pravda.Ru

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