Россия ежедневно бомбит террористов в Сирии

Источник в сирийском оборонном ведомстве сообщил информационному порталу Al Masdar News о том, что военнослужащие Воздушно-космических сил Российской Федерации на ежедневной основе наносят авиаудары по позициям террористов на северо-западе Сирии.

По словам источника, атаки длятся уже четвертые сутки. Большая часть ударов была нанесена по городу Трамла, который на данный момент контролируют джихадисты. Помимо этого, ВКС России атаковали некоторые объекты, которые принадлежат незаконной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*. Атакованные объекты, как отмечается, расположены на территории двух провинций — Хама и Идлиб.

Подчеркивается, что таким образом Воздушно-космические силы России ответили на нарушение режима прекращения огня боевиками. Ранее сообщалось о том, что террористы бомбили северо-западную часть провинции Хама. Появилась информация о том, что из-за этой атаки погибли десять военнослужащих САА. Также ранения различной степени тяжести получили еще несколько человек.

Стоит отметить, что за апрель российские ВКС нанесли больше авиационных ударов по позициям террористов, чем за все предыдущие месяцы 2019 года. Это можно связать с тем, что боевики ХТШ начали проявлять большую активность на северо-западе Сирии.

Фото: Pravda.Ru

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