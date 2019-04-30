США отправили еще 320 военнослужащих на границу с Мексикой

В пресс-службе Пентагона рассказали о том, что Минобороны Соединенных Штатов Америки отправило на мексиканскую границу еще 320 военнослужащих. В сообщении пресс-службы говорится о том, что военные должны будут оказать поддержку Министерству внутренней безопасности.
Сообщается, что отправленные на границу с Мексикой военнослужащие пробудут там до 30 сентября этого года. Общая стоимость операции, по подсчетам Пентагона, достигнет отметки более чем в семь миллионов долларов.
Американские военные будут решать вопросы с транспортировкой мигрантов, оказывать административную поддержку и распределять присланные продукты питания.
Ранее глава Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Кирстен Нильсен заявила, что необходимо в срочном порядке ускорить развертывание дополнительных вооруженных формирований на границе США и Мексики.
Помимо этого, действующий американский президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что правительство Мексики обязано помочь США разобраться с незаконными мигрантами. Если этого сделано не будет, то Вашингтону придется ввести пошлины на автомобили или вовсе закрыть свои границы.
Фото: Pravda. Ru
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