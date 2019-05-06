Премьер Эстонии остался доволен учениями НАТО на границе с РФ

Действующий премьер-министр Эстонии Юри Ратас лично посетил учения Североатлантического альянса под названием "Весенний шторм".
Своими впечатлениями от увиденного Ратас поделился в своем аккаунте в социальной сети Facebook.
Так, по мнению премьер-министра Эстонии, подобного рода учения дают возможности для обучения и развития различным видам войск. Прошедшие тренировки, подчеркнул Юри Ратас, демонстрируют способность НАТО проводить масштабные операции.
Также премьер-министр поблагодарил всех, кто принял участие в учениях.
Напомним, что учения Североатлантического альянса "Весенний шторм" проходят в Эстонии, в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа. Последний граничит с РФ.
Примечательно, что в масштабных учениях НАТО принимают участие более девяти тысяч военнослужащих из 13 стран мира.
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