Премьер Эстонии остался доволен учениями НАТО на границе с РФ

Действующий премьер-министр Эстонии Юри Ратас лично посетил учения Североатлантического альянса под названием "Весенний шторм".

Своими впечатлениями от увиденного Ратас поделился в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Так, по мнению премьер-министра Эстонии, подобного рода учения дают возможности для обучения и развития различным видам войск. Прошедшие тренировки, подчеркнул Юри Ратас, демонстрируют способность НАТО проводить масштабные операции.

Также премьер-министр поблагодарил всех, кто принял участие в учениях.

Напомним, что учения Североатлантического альянса "Весенний шторм" проходят в Эстонии, в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа. Последний граничит с РФ.

Примечательно, что в масштабных учениях НАТО принимают участие более девяти тысяч военнослужащих из 13 стран мира.