Американские военные сбили ракету лазером

В американских СМИ стала появляться информация о том, что военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки с успехом завершили испытания прототипа лазерного оружия. В одном из изданий сказано, что тесты проходили еще 23 апреля, однако известно о них стало только сейчас.
Сообщается, что испытания нового оружия проходили на территории полигона "Белые пески", который расположен в штате Нью-Мексико. Судя по предоставленной информации, американские ВВС во время тестов сбили несколько ракет воздушного старта.
Речь идет о новом проекте, который называется SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator). Он предусматривает создание к 2022 году лазерного оружия, которое будет устанавливаться на истребители. В контракте, который был подписан с корпорацией Lockheed, сказано, что лазер должен иметь возможность выводить из строя ракеты воздушного старта.
Помимо этого, установка должна будет обеспечивать безопасность как боевых самолетов, так и гражданских, защищая их от ракет типа "воздух-воздух" и "земля-воздух".
Фото: Соцсети
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