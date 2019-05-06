Попадание молнии рассматривают как основную версию о крушении SSJ-100 в Шереметьеве

В СК России определили причину неполадок в электрооборудовании SSJ-100. По мнению следователей, причиной трагедии стало попадание молнии в самолет. Ранее следователи считали, что причиной авиакатастрофы стала низкая квалификация пилотов.
В Следственном комитете считают, что после удара молнии в самолет включился датчик задымления. После этого пилоты решили совершить аварийную посадку. При жесткой посадке на взлетно-посадочную полосу загорелись топливные баки SSJ-100.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что пожар в самолете SSJ-100 начался из-за неполадок в электрооборудовании.
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