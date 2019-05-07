Журналист из Германии назвал авианосцы США "стотысячетонным блефом"

Немецкий журналист по имени Лоренц Хемикер, работающий в популярном издании Frankfurter Allgemeine, высказал свои сомнения по поводу возможности Соединенных Штатов Америки демонстрировать свою мощь при помощи авианосца, который Министерство обороны США отправляет к береговой линии Ирана.
Ранее Джон Болтон, занимающий должность советника главы Соединенных Штатов по нацбезопасности, заявил, что Пентагон передислоцирует авианесущий крейсер "Авраам Линкольн" в Персидский залив. По его словам, так США покажут иранскому режиму, что нельзя нападать на интересы Вашингтона.
Однако немецкий журналист не согласился с такой позицией, заявив, что слова Болтона вряд ли произведут должное впечатление на иранское правительство. Дело в том, что США и раньше угрожали своими авианосцами, однако от слов к делу не переходили. Помимо этого, как сказал Хемикер, присутствие авианосцев Соединенных Штатов у иранских берегов — это давно "не исключение, а правило".
На заявление Болтона ответил и официальный представитель Высшего совета нацбезопасности Ирана Кейван Хосрави. Он считает, что США не осмелятся проверять возможности иранской армии, поэтому отправка авианосца почти ничего не значит.
Фото: Pravda. Ru
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