Границу России и Украины предлагают огородить ядерными минами

Игорь Козий, являющийся экспертом Института евроатлантического сотрудничества в Киеве, выступил с довольно интересным заявлением. По его словам, украинскому правительству стоит задуматься о размещении на российско-украинской границе ядерных зарядов.

Эксперт считает, что это станет эффективным инструментом для "сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации". Помимо этого, ядерные мины могут предотвратить полномасштабное вторжение. Эксперт подчеркнул, что во время холодной войны так поступала Германия.

Игорь Козий также отметил, что Украина имеет полное право на разработку тактического ядерного оружия и средств его доставки. Но он заявил, что все этапы работы следует сохранять в секрете, как это делает Израиль. Стоит отметить, что израильские власти ни разу не опровергали, но и не подтверждали наличие ядерного вооружения в государстве.

Кроме того, эксперт назвал два основных минуса, которые могут помешать разработкам. Это отсутствие ядерных полигонов и высокая стоимость создания атомного оружия.

Ранее представители Украины уже говорили о том, что страна имеет все необходимое для того, чтобы начать разработку ядерного оружия.

Фото: Pravda.Ru

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