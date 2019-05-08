Ветераны ВОВ посоветовали желающим "повторить" неделю посидеть в окопе

Скорее всего, уже почти каждый человек в России видел на автомобилях граждан виниловые наклейки, на которых "красуются" слова "Можем повторить!". Теперь российские ветераны Великой Отечественной Войны решили прокомментировать подобную тенденцию, высказав свое мнение по этому поводу.
К примеру, 94-летний ветеран Петр Арышев заявил, что фразу "Можем повторить!" используют исключительно идиоты и псевдопатриоты России. Он советует любителям данного выражения хотя бы на одну неделю отправиться в окоп, "под дождь, да так, чтобы потом в рукопашную атаку".
Однако это далеко не единственный тренд в нашей стране. Еще один сомнительный "патриотический" жест — повсеместное использование георгиевской ленты. Так, 97-летний Виктор Волкович, принимавший участие в военных действиях в годы Великой Отечественной войны, прослезился, когда увидел, как георгиевскими лентами украшают бутылки с водкой. Он заявил, что так делать нельзя, поскольку это символ победы, на котором размещают государственные награды.
А 90-летний ветеран Виталий Жиляев и вовсе сказал, что для ветеранов День Победы — это одновременно и праздник, и не праздник. Он сказал, что многие участники тех кровопролитных сражений стараются вовсе не вспоминать о войне.
Фото: Pravda.Ru
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