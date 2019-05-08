Армения купит у РФ истребители в кредит

Армянский премьер Никол Пашинян выступил на пресс-конференции, на которой заявил, что вооруженные силы Армении начали закупать у Российской Федерации модернизированные истребители Су-30СМ. Однако Пашинян рассказал только об этом, подчеркнув, что не будет раскрывать другую информацию о закупках вооружений у России.

Глава Министерства обороны Армении ранее говорил о том, что РФ дает государству кредит на покупку различных вооружений. Однако перед этим необходимо реализовать действующий кредит, общая сумма которого достигает отметки в 100 миллионов долларов. Напомним, что данный кредит Россия дала Армении в 2017 году, а процентная ставка тогда составила 3%. Полностью потратить предоставленные средства Армения обязана до 2022 года.

Помимо этого, министр обороны Армении отметил, что первые Су-30СМ в количестве четырех единиц планируется купить уже под конец этого года. В общем страна хочет приобрести у Российской Федерации 12 боевых самолетов.

Также ранее сообщалось о том, что российское правительство, возможно, даст следующий кредит Армении на беспроцентной основе. Это могло бы показать Азербайджану, что не стоит отказываться от сотрудничества с Россией. Азербайджан, напомним, покупаеn оружие у Турции, Пакистана, Израиля и Белоруссии.

Фото: Pravda. Ru

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