Армения купит у РФ истребители в кредит

Армянский премьер Никол Пашинян выступил на пресс-конференции, на которой заявил, что вооруженные силы Армении начали закупать у Российской Федерации модернизированные истребители Су-30СМ. Однако Пашинян рассказал только об этом, подчеркнув, что не будет раскрывать другую информацию о закупках вооружений у России.
Глава Министерства обороны Армении ранее говорил о том, что РФ дает государству кредит на покупку различных вооружений. Однако перед этим необходимо реализовать действующий кредит, общая сумма которого достигает отметки в 100 миллионов долларов. Напомним, что данный кредит Россия дала Армении в 2017 году, а процентная ставка тогда составила 3%. Полностью потратить предоставленные средства Армения обязана до 2022 года.
Помимо этого, министр обороны Армении отметил, что первые Су-30СМ в количестве четырех единиц планируется купить уже под конец этого года. В общем страна хочет приобрести у Российской Федерации 12 боевых самолетов.
Также ранее сообщалось о том, что российское правительство, возможно, даст следующий кредит Армении на беспроцентной основе. Это могло бы показать Азербайджану, что не стоит отказываться от сотрудничества с Россией. Азербайджан, напомним, покупаеn оружие у Турции, Пакистана, Израиля и Белоруссии.
Фото: Pravda. Ru
Читайте также:
Су-30: Фантастический трюк российских летчиков
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге в отношении украинских моряков будет не в пользу России, считает юрист Александр Вылегжанин.