Кражи возглавили рейтинг самых распространенных преступлений в России

МВД РФ составило рейтинг самых распространенных мошеннических действий на территории страны за первые месяцы текущего года.
Так, согласно предоставленной информации, самыми распространенными преступлениями в 2019-м году на данный момент являются кражи и мошенничества.
По данным отчета МВД России, треть из всех совершенных злодеяний - 33,7% - составляют кражи. 12,7% же процентов от общего числа преступлений по стране составили мошенничества.
Фото: facebook.com.
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